Composizione negoziata della crisi d' impresa al via il corso abilitante promosso dagli Ordini dei commercialisti della Campania

È iniziato il corso abilitante per diventare esperti nella composizione negoziata della crisi d'impresa, promosso dagli Ordini dei commercialisti della Campania. Il percorso formativo si rivolge a professionisti e si distingue per la qualità dei contenuti e la competenza dei relatori. Il corso mira a fornire competenze specifiche sulla procedura di composizione negoziata come strumento di risoluzione delle crisi aziendali.

Ha preso ufficialmente il via il Corso Abilitante per Esperto nella Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi d'Impresa, un percorso formativo di elevatissimo profilo che si distingue nel panorama nazionale per la qualità scientifica dei contenuti, l'autorevolezza dei relatori e la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rottamazione Quinquies vs Composizione Negoziata della Crisi vs Accordi di Ristrutturazione del Debi

Notizie e thread social correlati

Beni confiscati e cultura della legalità: al via il corso per i commercialistiÈ iniziato a Caserta un nuovo corso di perfezionamento dedicato ai commercialisti, incentrato sulla gestione e destinazione dei beni sequestrati e...

Campania, via al corso di formazione abilitante al servizio di psicologia di baseQuesta mattina si è svolta presso l’Auditorium della Regione Campania al Centro direzionale di Napoli la prima giornata del corso di formazione...

Temi più discussi: Composizione negoziata della crisi d'impresa: le nuove istruzioni operative 2026; Composizione negoziata, arriva il decreto attuativo: tutte le novità per imprese ed esperti; Composizione negoziata e accesso tardivo a strumenti di regolazione crisi - DB; Gli advisor di Axitalia nella composizione negoziata della crisi.

Composizione negoziata della crisi d'impresa: le nuove istruzioni operative 2026Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 aggiorna il documento guida sulla composizione negoziata: test pratico, check list, protocollo e formazione degli esperti ... fiscoetasse.com

Martinelli Crisi d’Impresa ha ottenuto uno dei primi provvedimenti in Italia che riconosce congiuntamente, nell’ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi, la proroga delle misure p... #Aziende #Economia #Editoriale2 #Newsletter #50... x.com

Composizione negoziata, arriva il decreto attuativo: tutte le novità per imprese ed espertiPubblicato il decreto attuativo della composizione negoziata: nuove regole per piani, esperti, valore ai soci e cessione d'azienda. diritto.it