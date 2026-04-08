Beni confiscati e cultura della legalità | al via il corso per i commercialisti

Da casertanews.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato a Caserta un nuovo corso di perfezionamento dedicato ai commercialisti, incentrato sulla gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il corso si focalizza sulla promozione della cultura della legalità attraverso un approfondimento delle procedure e delle normative relative ai beni confiscati. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e aggiornati ai professionisti coinvolti in queste operazioni.

“La diffusione della cultura della legalità”, è questo il tema del corso nazionale di perfezionamento in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che ha preso il via a Caserta. L’iniziativa è promossa dal Consiglio Nazionale dei Dottori. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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