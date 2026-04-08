Beni confiscati e cultura della legalità | al via il corso per i commercialisti

È iniziato a Caserta un nuovo corso di perfezionamento dedicato ai commercialisti, incentrato sulla gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il corso si focalizza sulla promozione della cultura della legalità attraverso un approfondimento delle procedure e delle normative relative ai beni confiscati. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e aggiornati ai professionisti coinvolti in queste operazioni.

“La diffusione della cultura della legalità”, è questo il tema del corso nazionale di perfezionamento in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che ha preso il via a Caserta. L’iniziativa è promossa dal Consiglio Nazionale dei Dottori. 🔗 Leggi su Casertanews.it "Diamo linfa al bene" di Libera celebra 30 anni di legalità: i beni confiscati diventano risorsaIn città la campagna che promuove il riutilizzo sociale dei patrimoni sottratti alle mafie e la raccolta firme per destinare parte del Fondo unico... Beni confiscati alla mafia per famiglie delle baraccopoli, nuove assegnazioni e lavori in corsoProsegue a Messina il percorso di rigenerazione urbana e risanamento delle baraccopoli, con una novità di alto valore sociale: per la prima volta,... Temi più discussi: Marcia della Legalità e Lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia: centinaia di bambini e giovani protagonisti delle iniziative a Corsico; Legalità, tre scuole del milanese ricordano le vittime delle mafie; Beni confiscati, la Regione Puglia presenta 13 progetti di riuso sociale: conferenza in Sala Di Jeso; Immobili pubblici abbandonati, il grande spreco della burocrazia che ci fa perdere risorse e socialità. La diffusione della cultura della legalità: al via a Caserta il corso nazionale sui beni confiscatiHa preso il via a Caserta il corso nazionale di perfezionamento dedicato alla diffusione della cultura della legalità, con particolare attenzione alla gestione e destinazione dei beni sequestrati e ... casertaweb.com Beni confiscati ai clan, 11 milioni per 13 progetti in Puglia. Dove c’erano le mafie, torna la comunitàSono 13 i progetti finanziati in tutta la Puglia nell’ambito dell’Avviso Puglia Beni Comuni, la misura regionale che promuove il ... immediato.net ALTRA INCHIESTA DI TELEJATO CHE APPRODA” ALLA GRANDE CAMERA, IL MASSIMO ORGANO DI STRASBURGO. BENI CONFISCATI, IL CASO CAVALLOTTI PARLIAMO DI BENI CONFISCATI UN PASSAGGIO IMPORTANTE, CHE POTREBBE INCIDE - facebook.com facebook Regione, 13 Comuni riutilizzeranno beni confiscati alla mafia: presentati i progetti del bando da 11 mln VIDEO x.com