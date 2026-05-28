Campania via al corso di formazione abilitante al servizio di psicologia di base
Questa mattina si è svolta presso l’Auditorium della Regione Campania al Centro direzionale di Napoli la prima giornata del corso di formazione abilitante al Servizio di Psicologia di base. L’iniziativa mira a fornire le competenze necessarie per l’esercizio professionale in questo settore. Partecipano professionisti e futuri psicologi che intendono ottenere l’abilitazione. Il corso prevede diverse sessioni e si concluderà con una prova finale. La formazione si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento dei servizi di assistenza psicologica.
Si è tenuta questa mattina, presso l’Auditorium della Regione Campania al Centro direzionale di Napoli, la prima giornata del corso di formazione abilitante al Servizio di Psicologia di base. La Campania è stata la prima regione italiana ad introdurre questo servizio, istituito con legge. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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