Campania via al corso di formazione abilitante al servizio di psicologia di base

Notizia in breve

Questa mattina si è svolta presso l’Auditorium della Regione Campania al Centro direzionale di Napoli la prima giornata del corso di formazione abilitante al Servizio di Psicologia di base. L’iniziativa mira a fornire le competenze necessarie per l’esercizio professionale in questo settore. Partecipano professionisti e futuri psicologi che intendono ottenere l’abilitazione. Il corso prevede diverse sessioni e si concluderà con una prova finale. La formazione si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento dei servizi di assistenza psicologica.