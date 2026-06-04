Il dirigente è sotto scrutinio a causa di recenti risultati negativi e delle decisioni di mercato che non hanno portato gli esiti sperati. La questione relativa alla gestione del caso Tudor e alle operazioni di mercato considerate fallimentari ha alimentato le critiche. Tuttavia, non vengono contestate responsabilità sulla scelta di Vlahovic, che ha ereditato una situazione complessa prima del suo arrivo. La società ha mantenuto la fiducia nel giocatore, escludendo ogni colpa diretta nelle sue prestazioni.

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© Juventusnews24.com - Comolli in difficoltà: dal caso Tudor ai flop mercato. Ma su Vlahovic non è colpevole

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