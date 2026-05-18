Comolli a rischio | mercato flop e risultati negativi Trema quasi tutta la dirigenza ma Elkann ha un timore
La situazione attuale del club è sotto osservazione a causa di un mercato giudicato insoddisfacente e di risultati sportivi deludenti. La dirigenza si trova in una posizione di incertezza, con alcuni dirigenti considerati a rischio di esonero. Tuttavia, il presidente del gruppo ha deciso di prendersi del tempo per valutare attentamente la situazione prima di procedere a eventuali cambiamenti drastici. La discussione interna coinvolge anche il direttore generale, il cui ruolo è ora sotto scrutinio.
Rugani, sempre più vicino il ritorno alla Juve. Sfuma l’obbligo di riscatto della Fiorentina. Gli aggiornamenti Lewandowski sceglierà l’Arabia Saudita? L’Al Hilal pronto a mettere sul piatto un contratto praticamente impossibile a rifiutare! Le cifre Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Juventus Women, Canzi: «Soddisfatto della prestazione. Adesso ci attende una finale che può dare tanto» Juventus Women, Bonansea da record: è diventata la giocatrice all-time con più presenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
JUVE, RIBALTONE IN VISTA ELKANN HA GROSSI DUBBI su COMOLLI!
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Ultimissime Juve LIVE: Comolli a rischio senza Champions, Spalletti ha individuato le due priorità sul mercatodi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.
Riflessioni in casa #Juve sul futuro di #Comolli: il francese é a forte rischio, dopo solo 12 mesi. Sotto accusa gestione del mercato e il rapporto con gli allenatori. Elkann resta invece pienamente convinto di #Spalletti e vuole stravolgere la rosa nella prossima s x.com
Sarà rivoluzione, un’altra volta. Elkann, Chiellini e Comolli ci hanno condotto all’ennesimo fallimento sportivo. Questo risultato però è epocale e riporta la Juve indietro di 16 anni. L’ex capitano è a rischio, tutte le sue scelte sono state sconfessate dai fatti (ci ris - Facebook facebook
Senza la qualificazione in Champions rischia Comolli, via Modesto; Chiellini potrebbe prendere le rediniLa Juventus azzera nuovamente l’area sport? Da Paratici a Cherubini, da Cherubini a Manna, e poi da Manna a Giuntoli, da Giuntoli a Comolli e ora? Posto che già da tempo il direttore tecnico Francois ... tuttomercatoweb.com
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