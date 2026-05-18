Comolli a rischio | mercato flop e risultati negativi Trema quasi tutta la dirigenza ma Elkann ha un timore

La situazione attuale del club è sotto osservazione a causa di un mercato giudicato insoddisfacente e di risultati sportivi deludenti. La dirigenza si trova in una posizione di incertezza, con alcuni dirigenti considerati a rischio di esonero. Tuttavia, il presidente del gruppo ha deciso di prendersi del tempo per valutare attentamente la situazione prima di procedere a eventuali cambiamenti drastici. La discussione interna coinvolge anche il direttore generale, il cui ruolo è ora sotto scrutinio.

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