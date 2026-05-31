Marco Tardelli ha espresso dure critiche sulla credibilità della dirigenza della Juventus e sul mercato passato. L’ex calciatore ha commentato che il mercato non è stato all’altezza delle aspettative e ha messo in discussione le scelte di Comolli, affermando che non sono state eccellenti. Ha inoltre sottolineato la necessità di puntare su un attaccante come Vlahovic per il futuro.

L’ex difensore della Juventus e della Nazionale, Marco Tardelli, ha criticato aspramente la stagione e il precedente mercato dei bianconeri. Marco Tardelli, campione del Mondo 1982 con l’ Italia e bandiera della Juventus, ha parlato a Tuttosport sul deludente esito della stagione 202526, con i bianconeri sesti e fuori dalla prossima Champions League. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. DELUSIONE PER IL CAMPIONATO – « A dire la verità, la Juve non mi ha mai dato la sensazione di essere realmente padrona del proprio destino. Hanno sbagliato due partite fondamentali e purtroppo nel calcio può capitare di incappare in passi falsi che non riesci a spiegarti, nemmeno a mente fredda. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tardelli duro: «Poca credibilità nella dirigenza della Juve, Comolli non aveva fatto un mercato stellare?! Bisogna costruire su Vlahovic»

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