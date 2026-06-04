Una folla si è radunata ieri pomeriggio nel cimitero di Santallemura in attesa dell’arrivo della salma di Zieed Zitouni. Alle 15, numerosi presenti hanno accolto l’arrivo, accompagnato da applausi e momenti di commozione. Durante l’evento, sono stati fatti volare palloncini come segno di saluto. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento, con partecipanti che hanno espresso il loro cordoglio.

QUARRATA Una folla di persone ieri pomeriggio alle 15 aveva già riempito il cimitero di Santallemura, nell’attesa dell’arrivo della salma di Zieed Zitouni. Il giovane, che avrebbe compiuto 30 anni a ottobre, da martedì era stato esposto alle Cappelle del Commiato della Misericordia in via Brunelleschi a Quarrata e da lì è partito il corteo funebre per il trasferimento al cimitero con rito civile. Tantissime le persone che si sono strette ai familiari, al babbo, alla mamma e al fratello, per dare loro coraggio e partecipare al loro immenso dolore. La tragedia è avvenuta sabato scorso, quando il giovane sulla sua moto si è scontrato frontalmente con un’auto in via Larga a Casini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Commozione e applausi . Santallemura saluta Zieed . E fa volare palloncini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La "Festa degli Angeli". Tra memoria, commozione e palloncini bianchi

Giro d’Italia, Corno alle Scale accoglie il trionfo di Vingegaard tra applausi, palloncini e coreografie spettacolariIl Giro d’Italia si è concluso con la vittoria di Jonas Vingegaard sulla salita del Corno alle Scale, nel territorio bolognese.

Si parla di: Commozione e applausi . Santallemura saluta Zieed . E fa volare palloncini; Nencioni, chiarine e applausi. Un altro ponte dopo 45 anni. Taglio del nastro e poi le auto. Funaro: Un giorno storico.

Commozione e applausi . Santallemura saluta Zieed . E fa volare pallonciniAmici, colleghi e la sua Misericordia stretti intorno alla famiglia del trentenne . Il sindaco ai giovani: Restate uniti nel dolore per superare questa tragedia. lanazione.it