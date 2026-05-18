Palloncini bianchi lanciati verso il cielo hanno concluso, ieri mattina, la decima edizione della Giornata dedicata alle mamme e ai papà degli Angeli, ai genitori cioè che hanno perduto, prematuramente, i loro figli. "Sono stati un centinaio le mamme e i papà, provenienti da tutta Italia, che hanno partecipato anche quest’anno a questo appuntamento. Posso dire di essere felice, sono emozionata, ci sono abbracci che restano nel cuore. Non servono tante parole, basta la presenza in segno di vicinanza e sostegno a tanti genitori". Così dice Carla Magrini, avvocato di Foligno, ideatrice e promotrice dell’iniziativa che, dopo aver perso sua figlia Diletta, malata di fibrosi cistica, nel giugno 2011 ha dato vita al gruppo " Le Mamme degli Angeli " raccogliendo adesioni in tutta la penisola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La "Festa degli Angeli". Tra memoria, commozione e palloncini bianchi

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