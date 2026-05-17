Giro d’Italia Corno alle Scale accoglie il trionfo di Vingegaard tra applausi palloncini e coreografie spettacolari

Il Giro d’Italia si è concluso con la vittoria di Jonas Vingegaard sulla salita del Corno alle Scale, nel territorio bolognese. Il ciclista ha attraversato il traguardo, lasciando il suo consueto bacio sul manubrio, sul quale aveva incollato una foto della famiglia. La giornata è stata caratterizzata da applausi, palloncini colorati e coreografie, creando un’atmosfera festosa tra gli spettatori presenti lungo il percorso. La tappa ha visto il ciclista raggiungere la vetta più alta dell’Appennino bolognese.

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Corno alle scale (Bologna), 17 maggio 2026 - A conquistare la vetta più alta dell'Appennino bolognese, è stato Jonas Vingegaard, tagliando il traguardo con il suo solito bacio sul manubrio dove ha incollato la foto della sua famiglia. A 20 anni esatti di distanza dal successo di Simoni, stavolta la cima parla danese nella nona fazione del Giro d'Italia. In rosa resta Afonso Eulalio (Bahrain) al quale però, il danese ha rosicchiato altri 41". Ad infiammare è stato il tentativo nel finale di Giulio Ciccone (Lidl ) ma il forcing della Visma e di Vingeegard non gli ha permesso di gioire. Si doveva arrivare in Emilia Romagna per avere un giorno senza pioggia al Giro d'Italia che è andato a ritrovare un vecchio amico chiamato Corno alle Scale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro d’Italia, Corno alle Scale accoglie il trionfo di Vingegaard tra applausi, palloncini e coreografie spettacolari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro d’Italia, show al Corno alle Scale: Vingegaard trionfa davanti a Felix GallColpo grosso dell’alieno scandinavo, che completa i 184 km di questa 9a tappa del Giro d’Italia 2026 in 4 ore, 20 minuti e 21 secondi, regalandosi... Giro d’Italia 2026, altra stoccata di Vingegaard a Corno alle Scale. Rivelazione Piganzoli, crisi PellizzariSi chiude la prima settimana del Giro d’Italia 2026 con l’arrivo in salita a Corno alle Scale. Giro d’Italia, show al Corno alle Scale: Vingegaard trionfa davanti a Felix Gall x.com [Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Tappa 9: Cervia > Corno alle Scale reddit Vingegaard si prende il Corno delle Scale e la 9ª tappa del Giro d’Italia: Eulalio resta in maglia rosaJonas Vingegaard vince la 9ª tappa del Giro d’Italia 2026 sul Corno alle Scale battendo Felix Gall nel finale. Afonso Eulalio resta in maglia rosa, ma il danese manda un altro segnale forte alla corsa ... fanpage.it Giro d'Italia, tappa 9: Vingegaard cannibale a Corno alle Scale, Pellizzari nel tunnel, provaci ancora CicconeGiro d'Italia, tappa 9 da Cervia a Corno alle Scale: Vingegaard cannibale concede il bis dopo il Blockhaus, Pellizzari nel tunnel, provaci ancora Ciccone. sport.virgilio.it