Commissioni Maturità studenti a caccia di informazioni sui prof | avete curato la vostra reputazione digitale? Di cosa si tratta e a cosa stare attenti
Ogni anno, con la pubblicazione delle commissioni dell’Esame di Stato, gli studenti cercano online informazioni sui docenti che li valuteranno. Questa pratica, ormai consolidata, coinvolge l’indagine sui nomi di presidenti e commissari attraverso motori di ricerca e social media. Si tratta di una fase in cui gli studenti verificano la presenza digitale dei docenti, spesso per raccogliere dettagli o valutare la loro reputazione online. La ricerca si concentra su profili pubblici e contenuti condivisi, senza coinvolgere dati riservati.
Basta inserire un nome su un motore di ricerca per ottenere, in pochi secondi, una quantità di informazioni che fino a pochi anni fa sarebbero state difficilmente reperibili. Siti istituzionali, progetti scolastici, articoli di giornale, pubblicazioni, social network, fotografie, interventi pubblici e persino vecchi contenuti pubblicati molti anni prima possono emergere in una semplice ricerca. Per gli studenti si tratta spesso di una forma di rassicurazione. Conoscere il volto, il percorso professionale o gli interessi di un commissario consente di ridurre l’incertezza legata all’esame. Per i docenti, invece, è l’occasione per prendere consapevolezza di un aspetto della professione sempre più rilevante: la propria reputazione digitale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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