Ogni volta che vengono effettuati prelievi frequenti dal bancomat, le banche inviano segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria, incaricata di monitorare attività sospette. Questa procedura mira a individuare operazioni che potrebbero essere legate a riciclaggio di denaro, evasione fiscale o finanziamento del terrorismo. L'Unità di Informazione Finanziaria collabora con gli istituti di credito, ricevendo e analizzando le segnalazioni che arrivano costantemente.

L' Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif), istituita per contrastare fenomeni come riciclaggio di denaro, evasione fiscale e finanziamento del terrorismo, è costantemente in allerta e collabora con i vari istituti di credito, da cui riceve segnalazioni. È importante che anche prelievi di piccola entità, se frequenti, possono destare l'attenzione dell'autorità. Non sono soltanto i grandi movimenti di denaro, dunque, a far scattare i controlli. Pur se a importo ridotto, anche i prelievi costanti possono essere visti come un'operazione potenzialmente a rischio. Ciò non deve spaventare. Ovviamente i controlli non scattano immediatamente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Prelievi frequenti al bancomat fanno scattare i controlli: ecco perché e a cosa stare attenti

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