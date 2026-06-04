Il sito del Ministero dell'Istruzione è stato preso d'assalto da studenti e genitori dopo la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni della Maturità 2026. Numerose persone si sono radunate davanti al portale online, cercando di consultare le liste. La pagina ha subito rallentamenti e blocchi a causa dell'alto traffico. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle modalità di scelta dei commissari o sui criteri di nomina.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato online i nomi dei commissari esterni della Maturità 2026 e, subito dopo, il sito governativo è stato preso d’assalto da migliaia di studenti: gli utenti che vogliono informazioni sulle commissioni si sono quindi ritrovati in coda. Sono infatti oltre 527 mila i maturandi che sosterranno l’esame, al via giovedì 18 giugno con la prima prova. Dove trovare i nomi dei commissari esterni alla Maturità 2025 Giovedì 4 giugno, proprio come nel 2025 ispetto, sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state caricate le commissioni dell’esame di Maturità 2026. Il motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile all’indirizzo: https:matesami. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Commissari esterni Maturità 2026, sito del Mim preso d'assalto: caccia ai nomi in commissione

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