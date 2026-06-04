Maturità 2026 | aggiornato il sito arrivano i commissari esterni

Notizia in breve

Il sito dedicato alla maturità 2026 è stato aggiornato con l’annuncio dell’arrivo dei commissari esterni. Non sono ancora stati resi noti i nomi ufficiali, ma si attendono prossimamente. La scelta dei docenti esterni influenzerà la preparazione degli studenti, che dovranno adattare le proprie strategie di studio in base alle modalità di valutazione. La pubblicazione dei nomi dovrebbe avvenire prima dell’inizio delle prove, ma la data precisa non è ancora stata comunicata.