Unicredit accelera su Commerzbank

Unicredit ha deciso di accelerare sulla trattativa con Commerzbank, secondo quanto riportato dal settimanale Moneta. Il ceo della banca italiana, Andrea Orcel, ha scelto di adottare un atteggiamento più dialogante e meno ostile rispetto alle precedenti posizioni. Questa svolta rappresenta un cambiamento rispetto alle strategie precedenti, con un focus maggiore sulla comunicazione e sulle modalità di approccio alla possibile acquisizione.

Non era credibile che Andrea Orcel avesse abbandonato l'idea di una grande acquisizione. Come ha anticipato il settimanale Moneta sabato scorso (nella foto), il ceo di Unicredit ha però voluto cambiare strategia nella partita Commerzbank con un approccio più dialogante e meno ostile. Così ieri è arrivata l'Offerta pubblica di scambio che mette sul piatto 0,485 azioni di Piazza Gae Aulenti per ogni titolo della seconda banca tedesca, che implica una valutazione di 30,8 euro per ciascun titolo e un premio del 4% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì. Il valore complessivo dell'operazione è di circa 35 miliardi. Un blitz che «punta a far partire un dialogo costruttivo» con l'istituto tedesco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Unicredit accelera su Commerzbank Articoli correlati UniCredit accelera su Commerzbank: al via l’OPS per superare il 30%UniCredit accelera sul dossier Commerzbank e sceglie una mossa che punta più al consolidamento della partecipazione che a una vera scalata. Unicredit lancia un’offerta pubblica di scambio su CommerzbankL'offerta è finalizzata a superare la soglia del 30 per cento della banca tedesca e a favorire nelle prossime settimane “un confronto costruttivo". Altri aggiornamenti su Unicredit accelera Temi più discussi: UniCredit accelera su Commerzbank: al via l’OPS per superare il 30%; UniCredit lancia l’Ops su Commerzbank: Orcel punta oltre il 30%; UniCredit punta oltre il 30% in Commerzbank tra tensioni con Berlino – LMF; Unicredit accelera su Commerzbank. UniCredit accelera su Commerzbank: al via l’OPS per superare il 30%La banca italiana punta a rafforzare la propria presenza nell’istituto tedesco senza assumerne il controllo. Un’operazione che alleggerisce i vincoli regolatori e apre nuovi margini di manovra sul mer ... msn.com Unicredit, assalto a Commerzbank. Lanciata Ops per superare il 30%. Berlino: no ad acquisizione ostileLa banca tedesca: Mossa non concordata e senza premio. Il cancelliere Merz: mantenere l’indipendenza ... msn.com Giorno 17 del conflitto Iran-Israele-USA, con calo del petrolio e dichiarazioni di Bessent e Trump. Unicredit lancia un'OPS su Commerzbank, mentre il titolo Italian Sea Group crolla. - facebook.com facebook Oggi a Milano si è conclusa l’ultima tappa del Roadshow UniCredit Start Lab 2026, alla UniCredit Tower Hall. Il focus di oggi: l’Intelligenza Artificiale come leva strategica per la crescita di una tech company x.com