commerzbank smentisce merz su unicredit

Commerzbank ha risposto alle dichiarazioni di Merz riguardo Unicredit, dopo che il cancelliere aveva fatto delle affermazioni sulla questione. L’ad della banca tedesca, Bettina Orlopp, ha dichiarato che la banca sarebbe disponibile a incontrarsi e discutere con l’istituto italiano. La comunicazione è arrivata dopo che Commerzbank aveva ricevuto un’offerta di acquisizione e poco dopo la chiusura di un intervento del cancelliere.

C’è un momento in cui la realtà si prende la briga di correggere i comunicati stampa. Alla sistemazione ha provveduto Bettina Orlopp, amministratrice delegata di Commerzbank smorzando la narrativa costruita dal cancelliere Friedrich Merz sull’Ops lanciata da Unicredit. Merz aveva chiuso la porta. Orlopp l’ha riaperta. Non spalancata, si badi bene. Uno spiraglio. Quanto basta, però, per capire che politica e banca non stanno leggendo lo stesso copione. Prima a Bloomberg TV, poi alla Morgan Stanley European Financial Conference di Londra il capo di Commerzbank ha confezionato un discorso costruttivamente ambiguo. Ha detto un no che somigliava molto a un sì condizionato. 🔗 Leggi su Laverita.info

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