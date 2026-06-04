Commerzbank ha criticato le comunicazioni di UniCredit sull’andamento dell’offerta pubblica di scambio, definendole “fuorvianti”. Secondo la banca tedesca, le informazioni fornite potrebbero ingannare il mercato, creando l’illusione di una posizione artificiale. Chiede quindi un intervento da parte dell’autorità di vigilanza, affinché valuti la correttezza delle comunicazioni e la possibile manipolazione delle percezioni degli investitori.

Commerzbank ha lanciato un duro attacco alle comunicazioni di UniCredit sull'andamento dell'offerta pubblica di scambio, definendole "fuorvianti" e suscettibili di creare "una falsa impressione di una posizione artificialmente gonfiata". La banca tedesca ha formalmente chiesto a BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca, di avviare un'indagine sulla vicenda. Al centro della contestazione c'è la comunicazione di UniCredit del 2 giugno, in cui la banca italiana riportava percentuali aggregate superiori al 50% sommando azioni detenute direttamente, posizioni in derivati e azioni portate in adesione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Commerzbank contro UniCredit: “Dati OPS fuorvianti, intervenga BaFin”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Commerzbank segnala dubbi su derivati Unicredit alla BafinCommerzbank ha segnalato alla Bafin preoccupazioni riguardo a derivati di Unicredit.

Per Unicredit trimestre da record. E parte l’Ops su CommerzbankNel primo trimestre dell’anno, Unicredit ha registrato un utile netto di 3,2 miliardi di euro, con un incremento del 16,1% rispetto allo stesso...

Temi più discussi: A che punto è l’Ops di UniCredit su Commerzbank; Unicredit raggiunge l'obiettivo fissato con l'Ops su Commerzbank; Unicredit, con OPS supera la soglia del 30% di Commerzbank; Unicredit oltre il 30% del capitale in Commerzbank L'Ops ha raggiunto l'obiettivo.

Nuovo passo avanti di @UniCreditEurope nella partita su @commerzbank : la partecipazione sale al 34,35% del capitale, rispetto al 26,77%, dai dati aggiornati dell’offerta pubblica di scambio. economymagazine.it/unicredit-avan… #unicredit #commerzbank x.com

Unicredit oltre il 50% di Commerzbank: contro tutto e tutti, così Orcel ha conquistato il controllo di fatto della banca tedesca. Ecco gli scenari futuriCon una partecipazione diretta del 34,4% e un ulteriore 16,4% in derivati, Unicredit ha raggiunto la maggioranza teorica di Commerzbank e ora chiede il via libera per salire al 100%. Un successo per i ... firstonline.info

Orcel si muove ancora in CommerzbankUnicredit sale al 43,2 per cento di Commerzbank tra azioni e strumenti finanziari. Con il 7,6 per cento di adesioni all’ops, Orcel supera già quota 50. Le adesioni crescono e in Germania si respira ar ... ilfoglio.it