Per Unicredit trimestre da record E parte l’Ops su Commerzbank

Nel primo trimestre dell’anno, Unicredit ha registrato un utile netto di 3,2 miliardi di euro, con un incremento del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La banca ha annunciato l’avvio di un’offerta pubblica di acquisto (OPA) su Commerzbank, mentre nel frattempo ha ottenuto risultati finanziari che rappresentano un record per il trimestre. Questi dati sono stati comunicati dalla stessa istituzione bancaria.

Nel giorno in cui parte l’Ops su Commerzbank, Unicredit registra un nuovo trimestre da record. Nei primi tre mesi dell’anno la banca guidata da Andrea Orcel ha raggiunto un utile netto di 3,2 miliardi, in crescita del 16,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato oltre le previsioni e che porta a migliorare i target del 2025 nonostante il contesto globale incerto. Il 21esimo trimestre consecutivo di crescita è anche il “migliore di sempre”, con ricavi saliti a 6,9 miliardi e costi operativi scesi a 2,3 miliardi. Non solo il trimestre da record, parte l’Ops di Unicredit su Commerzbank. L’utile netto atteso per il 2026 è in rialzo, uguale o superiore agli 11 miliardi, con la conferma dei target 2028-2030.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Per Unicredit trimestre da record. E parte l’Ops su Commerzbank Notizie correlate UniCredit, Orcel sfida Berlino e lancia Ops su CommerzbankNoi e l’Intelligenza Artificiale, domani incontro all’Arciconfraternita dei Pellegrini. UniCredit accelera su Commerzbank: al via l’OPS per superare il 30%UniCredit accelera sul dossier Commerzbank e sceglie una mossa che punta più al consolidamento della partecipazione che a una vera scalata. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: UniCredit, le stime degli analisti per il 1° trimestre 2026; Trimestrale UniCredit: investitori in cerca di chiarimenti sui numeri e di novità su Commerzbank; Unicredit, trimestre oltre le attese e blitz al 35,5% di Commerzbank. Orcel: proteggiamo la stabilità di Generali; UniCredit record nel trimestre, utile a 3,2 miliardi e alza i target. Per Unicredit trimestre da record. E parte l’Ops su CommerzbankUnicredit fa registrare nei primi tre mesi del 2026 il miglior trimestre di sempre e vola in Borsa. Intanto parte l'Ops su Commerzbank. lanotiziagiornale.it UniCredit, primo trimestre 2026: utile a 3,2 miliardi di euroUniCredit chiude il primo trimestre 2026 con un utile record di 3,2 miliardi (+16%). Ricavi in crescita e obiettivi annuali rivisti al rialzo ... businesspeople.it Cosa si borbotta in Germania sulle ultime mosse di Unicredit per Commerzbank x.com UniCredit finanzia Panealba S.r.l. per l'acquisizione di compendio immobiliare a Cherasco dal fondo inglese Ares Management Continua a leggere: https://www.unicreditgroup.eu/it/press-media/press-releases/2026/april/unicredit-finanzia-panealba-s-r-l--per-l - facebook.com facebook