Commerzbank a BaFin | UniCredit avrebbe diffuso dati falsi sull’OPA
Commerzbank ha presentato una denuncia alla BaFin accusando UniCredit di aver diffuso dati falsi riguardo all’offerta pubblica di acquisto. Secondo quanto riferito, UniCredit avrebbe dichiarato di controllare la società senza possedere i diritti di voto necessari. La questione riguarda anche le adesioni di alcuni investitori, di cui si dubita che siano state garantite da soggetti indipendenti. La denuncia si concentra su presunte irregolarità nelle comunicazioni ufficiali.
Come può UniCredit dichiarare il controllo senza avere i diritti di voto?. Chi ha garantito le adesioni che mancano di investitori indipendenti?. Perché gli azionisti dovrebbero aderire a un prezzo inferiore al mercato?. Quali irregolarità nel prestito titoli sospetta Commerzbank per gonfiare il consenso?.? In Breve UniCredit detiene direttamente il 27% del capitale di Commerzbank.. Adesioni retail stimate solo intorno allo 0,05% del capitale totale.. Nomura figura tra le controparti con il 2,06% nei derivati.. Comunicazione contestata UniCredit datata 2 giugno relativa alla soglia 50%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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