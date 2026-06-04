Commerzbank a BaFin | UniCredit avrebbe diffuso dati falsi sull’OPA

Notizia in breve

Commerzbank ha presentato una denuncia alla BaFin accusando UniCredit di aver diffuso dati falsi riguardo all’offerta pubblica di acquisto. Secondo quanto riferito, UniCredit avrebbe dichiarato di controllare la società senza possedere i diritti di voto necessari. La questione riguarda anche le adesioni di alcuni investitori, di cui si dubita che siano state garantite da soggetti indipendenti. La denuncia si concentra su presunte irregolarità nelle comunicazioni ufficiali.