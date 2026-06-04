commerz bussa alla bafin per difendersi da unicredit

Commerzbank ha presentato una richiesta alla BaFin per tutelarsi dall'offerta pubblica di Unicredit. L'istituto tedesco sta cercando di rafforzare la propria posizione mentre Unicredit prosegue con l'acquisizione. La mossa arriva mentre l'offerta di Unicredit si avvicina a una fase decisiva. La richiesta di Commerzbank mira a tutelare i propri interessi nel contesto della possibile acquisizione.

Mentre Unicredit avanza nell'offerta pubblica su Commerzbank, l'istituto tedesco prova a mettere a punto un'estrema difesa. Secondo quanto emerge da una nota interna, la banca tedesca è in contatto con la BaFin (la Consob tedesca). «Sulla base delle informazioni a nostra disposizione, una quota significativa delle azioni conferite potrebbe provenire da operatori di mercato che sono anche controparti di derivati con Unicredit», avrebbe affermato un top manager di Commerzbank come riportato da Bloomberg. Dopo l'aggiornamento sulle adesioni all'Ops - in Germania avvengono una volta alla settimana, eccezion fatta per... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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