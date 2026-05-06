Unicredit utile da record Al via l’Ops su Commerz

Il titolo di Unicredit ha registrato un aumento del 5,8% in Borsa, segnando un nuovo record di utile. Contestualmente, è stata annunciata l’avvio di un’offerta pubblica di acquisto su Commerz. La notizia ha attirato l’attenzione degli investitori e degli operatori finanziari, che hanno seguito con interesse gli sviluppi delle operazioni in corso. La crescita dei risultati aziendali si riflette nella reazione positiva del mercato azionario.

di Antonio Troise Ancora conti record per Unicredit. Salutati in Borsa con un rialzo del titolo del 5,8%. Nel primo trimestre la banca di Piazza Gae Aulenti ha superato le stime con un utile in crescita del 16,1% anno su anno a 3,2 miliardi. I ricavi sono cresciuti del 5% anno su anno a 6,9 miliardi e i ricavi netti del 3,3% a 6,7 miliardi, assorbendo gli impatti negativi legati ai tassi, alle rettifiche su crediti e alla Russia. Si tratta del 21esimo trimestre consecutivo di crescita redditizia e del miglior trimestre di sempre. La diffusione dei dati avviene mentre parte l’ Ops su Commerzbank. Un’operazione osteggiata dall’istituto di Francoforte, ma che la banca milanese vuole mettere in cassaforte.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Unicredit, utile da record. Al via l’Ops su Commerz Notizie correlate Per Unicredit trimestre da record. E parte l’Ops su CommerzbankNel giorno in cui parte l’Ops su Commerzbank, Unicredit registra un nuovo trimestre da record. Unicredit all’attacco su Commerz, L’Ad Orcel: “Con la fusione 21 miliardi di utile entro il 2030”Milano, 20 aprile 2026 – A due settimane dall’assemblea straordinaria che il 4 maggio sarà chiamata ad approvare l’aumento di capitale di Unicredit... Altri aggiornamenti Temi più discussi: UniCredit record nel trimestre, utile a 3,2 miliardi e alza i target; Unicredit ancora record, nel trimestre utile a 3,2 miliardi; Unicredit, trimestre da record. Obiettivo: utile a 11 miliardi a fine anno; Unicredit da record, utile a 3,2 miliardi. Orcel: Nessun piano per superare 10% in Generali. Unicredit, corre l’utile a marzo. Via all’Ops su CommerzbankUniCredit riscrive i propri primati e proietta la sua ambizione ben oltre i confini nazionali, trasformando il 21° trimestre da record nel trampolino di lancio per la conquista di ... ilmessaggero.it Unicredit da record, utile a 3,2 miliardi. Orcel: Nessun piano per superare 10% in GeneraliPer la banca è il 21° trimestre in crescita, l’azione scatta in Borsa fin dall’avvio. Pubblicato il prospetto su Commerzbank, da oggi al 16 giugno l’Ops è in ... repubblica.it Soci di Unicredit approvano quasi all'unanimità l'offerta pubblica di scambio su Commerzbank, autorizzando un aumento di capitale fino a 6,7 miliardi di euro. Intanto, Doveglio prevede un primo trimestre 2026 debole. - facebook.com facebook #Unicredit- #Commerzbank, Colombani: “Italia punto di forza del campione bancario transnazionale” Leggi le dichiarazioni del Segretario generale #FirstCisl #RiccardoColombani: tinyurl.com/3p6vvxdt #Banche #Ops #Economia #Lavoro #Europa @Cisl x.com