Coin si prepara al rilancio con un aumento di capitale fino a 30 milioni di euro e una nuova collaborazione con Mango. Queste iniziative fanno parte del piano industriale dell’azienda per rafforzare la sua posizione sul mercato. La società punta a investimenti strategici e partnership per migliorare la propria offerta e crescere nel settore retail. Nessuna ulteriore informazione sui tempi o dettagli specifici del progetto è stata comunicata.

Un aumento di capitale fino a 30 milioni e una nuova partnership con Mango: è parte del piano industriale di Coin. Questo progetto ha come fine il suo rilancio e soprattutto la transizione verso un nuovo modello di business. Per affrontare questi cambiamenti la catena di grandi magazzini annuncia un accordo strategico con Mango e un nuovo aumento di capitale fino a 30 milioni. Coin, previsto un capitale da 30 milioni per il rilancio (e una partnership con Mango). Oltre alla parte finanziaria ci sarà anche la partnership con il brand spagnolo, che prenderà il via entro ottobre. Ci saranno 8 inaugurazioni negli store di Milano, Bari, Roma (nelle sedi di San Giovanni e Cinecittà), Catania, Firenze, Piacenza e Vicenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Come si prepara Coin al rilancio? Aumento di capitale da 30 milioni e una partnership con Mango

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