Coin nuove strategie per il rilancio | partnership con Mango e 30 milioni in più

Coin ha annunciato nuove strategie per il rilancio, tra cui una partnership con Mango e un investimento di 30 milioni di euro. La catena di negozi di abbigliamento, con sede principale nel veneziano, ha affrontato recenti difficoltà e ora punta a rafforzare la propria posizione sul mercato attraverso queste iniziative.

Coin S.p.A., la catena di negozi di abbigliamento e non solo che ha origine e sede principale nel veneziano, annuncia importanti novità nel percorso che dovrebbe portare al rilancio dell'azienda, uscita da pesanti difficoltà.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayLa prima è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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How Pakistan Used Crypto to develop better ties with Trump to Gain New Global Leverage

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