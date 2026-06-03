Coin | 30 milioni per la crescita e l’arrivo di Mango nei negozi

Coin investirà 30 milioni di euro per espandere l’offerta nei 22 negozi. Questo aumento di capitale consentirà di introdurre il marchio Mango nei punti vendita, con l’obiettivo di ampliare l’assortimento e migliorare l’esperienza di acquisto. La ristrutturazione coinvolgerà gli spazi e l’assortimento, puntando a rafforzare la presenza nel settore moda. I fondi saranno anche destinati a campagne di marketing e alla logistica, per sostenere la crescita dell’azienda.

Come cambierà l'offerta nei 22 punti vendita Coin?. Cosa permetteranno di fare i 30 milioni di nuovi capitali?. Perché la partnership con Mango è fondamentale per il rilancio?. Quali nuovi segmenti di clientela attirerà questa strategia commerciale?.? In Breve Piano di espansione prevede l'ingresso di Mango nei 22 punti vendita Coin.. Operazione segue il consolidamento del 2025 ottenuto tramite il supporto di Invitalia.. Nuove risorse finanziano la diversificazione commerciale e la solidità del bilancio.. L'integrazione mira a combinare grandi magazzini e brand internazionali specializzati..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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