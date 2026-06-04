In Italia, un figlio può scegliere di portare solo il cognome della madre in determinate circostanze. L’avvocata Valeria De Vellis spiega che nel tempo le norme sono cambiate, e in alcuni casi il giudice può autorizzare questa scelta. La decisione si basa su specifici parametri legali e sulla volontà dei genitori, con l’obiettivo di tutelare il benessere del minore. La legge ha subito aggiornamenti per favorire libertà di scelta e rispetto delle volontà familiari.

La decisione di Maddox arriva dopo quelle delle sorelle, che avevano già compiuto scelte simili. Shiloh, 20 anni, ha ottenuto il cambio legale del cognome. Zahara ha smesso di utilizzare il cognome Pitt, mentre Vivienne avrebbe rimosso il cognome paterno dai crediti di uno spettacolo di Broadway al quale aveva collaborato. Scelte che sembrano confermare una crescente distanza tra Brad Pitt e alcuni dei suoi figli. Secondo quanto riportato da diversi media statunitensi, l'attore non avrebbe nemmeno contattato Zahara in occasione della sua laurea allo Spelman College. Avvocata De Vellis, i figli della celebre coppia Pitt-Jolie portavano i cognomi di entrambi i genitori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Come Maddox Jolie che rinuncia al cognome del padre Brad Pitt: quando e perché in Italia un figlio può scegliere di portare solo il cognome della madre

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