Michael Jackson ha raggiunto un record unico nella storia della musica, diventando il primo artista a comparire nella classifica Billboard Hot 100 in sei decenni diversi con nuove canzoni. Nessun altro artista è riuscito a ottenere questa presenza così lunga e costante nel tempo. La sua musica continua a entrare nelle classifiche, mantenendo viva la sua eredità musicale anche decenni dopo la sua morte.

Michael Jackson ha aggiunto un altro capitolo alla sua leggenda musicale, diventando il primo e unico artista nella storia a comparire nella Billboard Hot 100 in sei decenni differenti con nuove canzoni. Il traguardo è stato raggiunto grazie al debutto di Chicago, brano che ha conquistato la posizione numero 30 nella classifica di giugno 2026. Chicago rappresenta il cinquantaduesimo ingresso nella Hot 100 per il Re del Pop come artista solista, una carriera che ha avuto inizio nel 1971 con Got to Be There. La canzone era stata originariamente pubblicata nell’album postumo Xscape nel 2014, quasi cinque anni dopo la scomparsa dell’artista, e aveva prodotto all’epoca due hit: Love Never Felt So Good con Justin Timberlake, che raggiunse la nona posizione, e Slave to the Rhythm, che si fermò alla quarantacinquesima. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Come lui nessuno: Michael Jackson domina ancora le classifiche (in sei decenni consecutivi)

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10 Habits That Make Michael Jackson The King of Pop

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