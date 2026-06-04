come la coppa del mondo fifa 1994 ha messo gli stati uniti sulla buona strada per ospitare nuovamente nel 2026

Gli Stati Uniti hanno ottenuto i diritti di ospitare la Coppa del Mondo FIFA 1994, 38 anni fa. La decisione ha portato a un aumento degli investimenti nello sviluppo di impianti sportivi e infrastrutture. Quell’evento ha segnato un punto di svolta nel calcio americano, contribuendo alla crescita del movimento e alla diffusione del torneo nel paese. La candidatura per il 2026 si basa sui risultati ottenuti in passato.

Breaking: Sono passati 38 anni da quando gli Stati Uniti hanno ottenuto i diritti di hosting per la Coppa del Mondo FIFA 1994. Questa decisione suscitò molte polemiche: gli Stati Uniti non giocavano ai Mondiali dal 1950. E a differenza degli altri contendenti Brasile e Marocco, il calcio non era lo sport numero uno nel paese. Era appena una nota a piè di pagina. Ma la FIFA ha visto il potenziale per attingere al più grande mercato di consumo sportivo del mondo e aprire la strada all’ascesa del calcio negli Stati Uniti. La Coppa del Mondo del 1994 ha dato il via all’ascesa del calcio verso la popolarità negli Stati Uniti. La Coppa del Mondo del 1994 (Credito immagine: PA) La loro scommessa si è rivelata corretta: 32 anni dopo, l’edizione del 1994 è ancora la Coppa del Mondo di maggior successo finanziario di sempre, con 3. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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