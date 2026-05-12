Il centrocampista chiave degli Stati Uniti è escluso dalla Coppa del Mondo

Un centrocampista importante per la nazionale degli Stati Uniti non potrà partecipare alla Coppa del Mondo del 2026. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla causa. La sua assenza rappresenta un cambiamento significativo per la squadra, che si prepara ad affrontare il torneo senza uno dei suoi giocatori più influenti. La notizia è stata comunicata attraverso fonti ufficiali ed è già oggetto di discussione tra gli appassionati.

2026-05-11 20:28:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il centrocampista degli Stati Uniti Johnny Cardoso salterà la Coppa del Mondo 2026 dopo che l’Atletico Madrid ha confermato che necessita di un intervento chirurgico per un infortunio alla caviglia. Cardoso si è infortunato giovedì scorso in allenamento. In un comunicato diffuso lunedì, il club ha annunciato che Cardoso ha subito una “distorsione di alto grado con coinvolgimento articolare”, che richiederà un intervento chirurgico. Cardoso sarebbe stato probabilmente una figura chiave per gli Stati Uniti nella loro prima Coppa del Mondo casalinga dal 1994.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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