Iran il nodo Mondiali 2026 | pressing sulla FIFA per giocare fuori dagli Stati Uniti

L’Iran ha richiesto alla FIFA di permettere la sua partecipazione ai Mondiali 2026 al di fuori degli Stati Uniti. La questione ha suscitato attenzione internazionale, con pressioni per trovare una soluzione che consenta alla squadra di competere senza restrizioni. La disputa coinvolge aspetti politici e sportivi e ha portato l’attenzione su possibili alternative per la partecipazione della selezione iraniana.

Milano, 17 marzo 2026 - La partecipazione dell’ Iran ai Mondiali 2026 si trasforma in un caso politico-sportivo di dimensioni globali. A pochi mesi dall’inizio della competizione organizzata tra Stati Uniti, Canada e Messico, la federazione di Teheran ha aperto un fronte diretto con la FIFA chiedendo di modificare la sede delle proprie partite. La richiesta: partite in Messico. Secondo quanto riferito dall’ambasciata iraniana in Messico, sono in corso contatti con la FIFA per trasferire le gare del girone dagli Stati Uniti al territorio messicano. Una soluzione che consentirebbe alla nazionale asiatica di evitare problemi legati alla sicurezza e alla gestione logistica negli Usa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Iran, il nodo Mondiali 2026: pressing sulla FIFA per giocare fuori dagli Stati Uniti Articoli correlati Leggi anche: L’Iran vuole andare ai Mondiali ma non negli Stati Uniti, ha chiesto alla Fifa di giocare in Messico L’Iran vuole andare ai Mondiali 2026 ma non negli Stati Uniti: le trattative per giocare in MessicoDi fronte alle dichiarazioni di Trump nel ritenere "inappropriata" la presenza della Nazionale iraniana sul suolo americano in vista dei mondiali... Contenuti utili per approfondire Stati Uniti Discussioni sull' argomento Quel nodo alla gola dell'economia mondiale; Guerra in Iran, quanto vale l’impero economico di Khamenei? Il nodo della successione; Diplomazia del pallone: Trump dà il via libera all'Iran per i Mondiali 2026; Speciale Iran. Il mondo in subbuglio. In poco più di due settimane la guerra lanciata dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran ha causato più di 2.200 morti, la maggior parte dei quali in Iran e in Libano. - facebook.com facebook Appello sul petrolio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump chiede agli altri Paesi di intervenire per garantire la sicurezza nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio mondiale di greggio. Parlando della crisi nell’area, Trump ha sottolineato x.com