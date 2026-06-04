Il Portogallo si prepara a partire per i Mondiali con Cristiano Ronaldo nel roster, pronto a partecipare al suo sesto torneo. Il commissario tecnico ha annunciato che schiererà il giocatore più avanti rispetto alle ultime occasioni, integrandolo nel tridente offensivo. Accanto a lui, ci saranno tre centrocampisti di alta qualità tecnica. La formazione sarà schierata in America con questa disposizione, mentre si valuta la presenza di un altro attaccante.

Cristiano Ronaldo si prepara a giocare il suo sesto Mondiale: il ct Roberto Martinez è pronto a schierarlo al centro del tridente, supportato da tre centrocampisti fortissimi tecnicamente: ecco come giocherà il Portogallo in America. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Gazzetta.it - Come giocherà il Portogallo ai Mondiali? Cristiano Ronaldo c'è, Conceiçao forse. E Leao...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il PORTOGALLO Può Vincere Il Mondiale 2026 Ronaldo Last Dance

Notizie e thread social correlati

Portogallo, ora è ufficiale: Cristiano Ronaldo giocherà il suo sesto mondiale in carrieraPochi minuti fa è stata annunciata ufficialmente la partecipazione di Cristiano Ronaldo alla Coppa del Mondo, che sarà la sua sesta presenza...

Leggi anche: Mondiali 2026, Quaresma: “Per Cristiano Ronaldo è l’ultimo e il Portogallo vuole vincerlo”

Temi più discussi: L'eredità di Cristiano Ronaldo ai Mondiali: nel 2026 dovrà guidare il Portogallo in un torneo all'altezza della sua leggenda | Goal.com Italia; Ochoa, sesta partecipazione ai Mondiali come due grandi campioni; Cristiano Ronaldo, al Mondiale per la storia: qual è l'ennesimo primato che può raggiungere; Mondiali 2026: calendario completo, tutte le partite con orario italiano, dove vedere in diretta tv e streaming · Calcio.

Portogallo, i convocati per i Mondiali 2026: Cristiano Ronaldo giocherà la sua sesta Coppa del Mondo in carriera. Presenti anche due calciatori dalla Serie A: ecco l'elenco completo x.com

Cristiano Ronaldo, al Mondiale per la storia: qual è l'ennesimo primato che può raggiungereNon solo i 1000 gol in carriera, l'ex Juve vuole ottenere un altro traguardo in quella che sarà la sua sesta partecipazione alla Coppa del Mondo ... tuttosport.com

Il dibattito sul GOAT mappato: Messi vs Ronaldo in 26 paesi e 6 continenti (sondaggio, N=10.661) [OC] reddit

Mondiali 2026, Portogallo: ancora Cristiano Ronaldo, sarà la sua sesta Coppa. I convocati dei lusitaniRoberto Martinez ha scelto i 27 per il Mondiale. Il Portogallo sfiderà Uzbekistan, Colombia e Congo nel girone K ... affaritaliani.it