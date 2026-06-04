Come giocherà il Portogallo ai Mondiali? Cristiano Ronaldo c' è Conceiçao forse E Leao

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Portogallo si prepara a partire per i Mondiali con Cristiano Ronaldo nel roster, pronto a partecipare al suo sesto torneo. Il commissario tecnico ha annunciato che schiererà il giocatore più avanti rispetto alle ultime occasioni, integrandolo nel tridente offensivo. Accanto a lui, ci saranno tre centrocampisti di alta qualità tecnica. La formazione sarà schierata in America con questa disposizione, mentre si valuta la presenza di un altro attaccante.

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Cristiano Ronaldo si prepara a giocare il suo sesto Mondiale: il ct Roberto Martinez è pronto a schierarlo al centro del tridente, supportato da tre centrocampisti fortissimi tecnicamente: ecco come giocherà il Portogallo in America. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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