Come a Roma le auto ibride sono aumentate del 546% in cinque anni

In cinque anni, le auto ibride a Roma sono cresciute del 546%. Questo incremento si riflette in un aumento consistente del numero di vetture di questo tipo nelle strade della città. La crescita potrebbe essere legata alla possibilità di parcheggiare gratuitamente nelle zone tariffate e alle restrizioni della Ztl Fascia Verde. La statistica evidenzia un rapido sviluppo di questa tipologia di veicoli nel capoluogo laziale.

Un vero e proprio boom in soli 5 anni. Sarà stato per lo spauracchio della Ztl Fascia Verde o per avere la possibilità di parcheggiare gratuitamente nelle aree tariffate ma a Roma le auto ibride hanno conosciuto una vera e proprio Età dell’oro. Tra il 2020 e il 2025, le ibride in circolazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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