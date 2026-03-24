Numeri contrastanti emergono nei primi mesi del 2026 per quanto riguarda il mercato automobilistico europeo: nel mese di febbraio, infatti, le immatricolazioni di auto in Europa (un dato che tiene conto delle regioni dell'Unione Europea, dell'Efta e del Regno Unito) sono state 979.321, l'1,4% in più rispetto allo stesso mese nel 2025, attenuando l'inizio d'anno difficile registrato a gennaio. Considerando i primi due mesi del 2026, però, il totale è di 1.940.321 con un calo sullo stesso periodo dell'anno scorso dell'1,2%. Il confronto con il periodo precedente alla pandemia, cioè con il 2019, è negativo per tutti con un calo del 30,4% per la Francia, del 24,2% per la Germania, del 13% per l'Italia, del 12,4% per la Spagna e del 3,6% per il Regno Unito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Immatricolazioni auto Europa: +1,4 a febbraio 2026. Le preferite sono le ibride

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Nel 2025 il mercato europeo delle auto elettriche ha raggiunto quasi 1 su 5 delle nuove immatricolazioni totali (circa il 19% in Europa), con una crescita del 26% rispetto alla quota del 2024. Un segnale chiaro: la transizione è già in corso e sta accelerando. In facebook