Sostegno | in 10 anni la certificazione delle disabilità intellettive sono aumentate del 40% I dati

Negli ultimi dieci anni, le certificazioni di disabilità intellettive sono cresciute del 40%. Questa crescita si riflette in un aumento costante del numero di studenti con disabilità nelle scuole italiane. I dati ufficiali mostrano che, nel corso di un decennio, più studenti hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali delle loro condizioni, portando a un incremento delle certificazioni. La tendenza indica una maggiore attenzione e riconoscimento delle disabilità intellettive nel sistema scolastico.

Negli ultimi dieci anni la presenza di alunni con disabilità nelle scuole italiane è aumentata in modo costante. Nell’anno scolastico 202324 gli studenti certificati hanno raggiunto quota 359 mila, pari al 4,5% della popolazione scolastica complessiva delle scuole statali e paritarie. Un dato che conferma una tendenza ormai consolidata e destinata a incidere sempre più sull’organizzazione del sistema scolastico. L’incremento rispetto al 201415 è significativo: la quota di alunni con disabilità è passata dal 2,6% al 4,3% degli iscritti, con una crescita complessiva del 65%. L’aumento più marcato si registra nella scuola dell’infanzia, dove la quota di alunni certificati è più che raddoppiata in dieci anni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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