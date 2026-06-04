Comanducci e Ceccarelli al ballottaggio | ecco la scheda Due conti prima del ritorno alle urne

Al termine dello scrutinio, Comanducci e Ceccarelli si sono qualificati per il ballottaggio. La scheda elettorale mostra che entrambi hanno superato la soglia necessaria per accedere al secondo turno, con il supporto di alcuni dei loro sostenitori storici. La sfida definitiva si svolgerà tra due settimane, mentre i candidati si preparano a confrontarsi nuovamente davanti agli elettori.

Ognuno se la vedrà da solo. Anzi, entrambi affronteranno la sfida con il supporto di chi c'era fin dall'inizio. Che, è evidente, non è poco ma, sarà abbastanza? Non ci saranno né apparentamenti né, tantomeno, accordi politici. Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli al ballottaggio se la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Così Comanducci e Ceccarelli si confronteranno al ballottaggioIl candidato di centrodestra e quello di centrosinistra si sfideranno al secondo turno dopo aver ottenuto rispettivamente circa 2.

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Niente accordi di Marco #Donati, coalizione civica con #Azione 20.49%. Vincenzo #Ceccarelli, #centrosinistra 32.36% al #ballottaggio 7 e 8 giugno #Arezzo con Marcello #Comanducci, #centrodestra, 43.81%, si era dichiarato aperto #apparentamento con Do x.com

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