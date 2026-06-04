Durante una dichiarazione, un rappresentante ha affermato che l’evento Arezzo Wave è di proprietà privata. Un altro ha risposto chiedendo la restituzione del marchio, in risposta a questa affermazione. La discussione si basa su documenti ufficiali, secondo quanto dichiarato, e le interpretazioni sono state espresse tramite comunicati stampa. La vicenda si inserisce nel contesto della campagna elettorale locale.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa Mauro Valenti Fondatore di Arezzo Wave AREZZO – Colpo di scena nella campagna elettorale aretina. Dopo aver sentito il candidato sindaco Marcello Comanducci spiegare che Arezzo Wave non merita particolare sostegno perché si tratta di un’iniziativa privata, il fondatore Mauro Valenti avrebbe immediatamente aperto il cassetto dei ricordi e cercato la ricevuta del marchio ceduto al Comune decenni fa. “Scusate, se è privata, allora che ci fa il Comune con il 50% del marchio?” si sarebbe chiesto Valenti, iniziando a rovistare tra vecchi manifesti, vinili impolverati e fotografie di artisti che oggi riempiono gli stadi ma che allora dormivano sui divani degli amici. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Comanducci: “Arezzo Wave è privata”. Valenti: “Perfetto, allora restituiteci il marchio”

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