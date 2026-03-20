Sono aperte le iscrizioni per la 40ª edizione del concorso rock di Arezzo Wave, che da quasi quarant’anni dà spazio ai giovani musicisti italiani. La manifestazione, che si svolgerà quest’anno, attira band e artisti emergenti provenienti da tutta Italia, offrendo loro l’opportunità di esibirsi e farsi conoscere nel panorama musicale nazionale. Le iscrizioni resteranno aperte fino a una data ancora da definire.

Partono le iscrizioni alla 40ª edizione del concorso che da quasi quarant’anni scopre i nuovi talenti della musica italiana. C’è tempo fino al 4 maggio per iscriversi alla 40ª edizione di Arezzo Wave Music Contest, il più longevo e importante concorso dedicato alla musica emergente in Italia. Dal 1987, grazie a una rete capillare di rappresentanti presenti in tutte le regioni, Arezzo Wave ha costituito un vero e proprio trampolino di lancio per centinaia di artisti e band e da quasi quarant’anni continua a sostenere la musica dal vivo e la creatività delle nuove generazioni, offrendo a migliaia di musicisti un luogo dove far ascoltare la propria voce e costruire nuove opportunità professionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è voglia di Arezzo Wave. Riparte il concorso rock

Articoli correlati

ARÌA di musica, il futuro sale sul palco: Arezzo Wave lancia la sua academy: unica realtà finanziata nella provincia di ArezzoArezzo Wave continua a guardare avanti e lo fa investendo sulle nuove generazioni.

Academy di Arezzo Wave. Giovani talenti in campodi Angela Baldi Sono aperte le iscrizioni per l’academy di Arezzo Wave dedicata ai giovani talenti.