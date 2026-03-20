Sono aperte le iscrizioni alla 40ª edizione di Arezzo Wave, il concorso dedicato ai gruppi rock emergenti. L’evento, che si tiene ogni anno ad Arezzo, permette a giovani band di presentare le proprie proposte musicali e di competere per ottenere riconoscimenti e occasioni di visibilità nel panorama italiano. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla data stabilita, con la selezione dei partecipanti prevista nelle prossime settimane.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Al via le iscrizioni alla 40ª edizione del concorso che da quasi quarant’anni scopre i nuovi talenti della musica italiana. C’è tempo fino al 4 maggio per iscriversi alla 40ª edizione di Arezzo Wave Music Contest, il più longevo e importante concorso dedicato alla musica emergente in Italia. Dal 1987, grazie a una rete capillare di rappresentanti presenti in tutte le regioni, Arezzo Wave ha costituito un vero e proprio trampolino di lancio per centinaia di artisti e band e da quasi quarant’anni continua a sostenere la musica dal vivo e la creatività delle nuove generazioni, offrendo a migliaia di musicisti un luogo dove far ascoltare la propria voce e costruire nuove opportunità professionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Voglia di Arezzo Wave: riparte il concorso rock

Articoli correlati

C’è voglia di Arezzo Wave. Riparte il concorso rockPartono le iscrizioni alla 40ª edizione del concorso che da quasi quarant’anni scopre i nuovi talenti della musica italiana.

ARÌA di musica, il futuro sale sul palco: Arezzo Wave lancia la sua academy: unica realtà finanziata nella provincia di ArezzoArezzo Wave continua a guardare avanti e lo fa investendo sulle nuove generazioni.

Tutti gli aggiornamenti su Voglia di Arezzo Wave riparte il...

Discussioni sull' argomento C’è voglia di Arezzo Wave. Riparte il concorso rock; C’è voglia di Arezzo Wave Riparte il concorso rock.

Voglia di Arezzo Wave: riparte il concorso rockArezzo, 20 marzo 2026 – Al via le iscrizioni alla 40ª edizione del concorso che da quasi quarant’anni scopre i nuovi talenti della musica italiana. C’è tempo fino al 4 maggio per iscriversi alla 40ª e ... lanazione.it

Academy di Arezzo Wave. Giovani talenti in campoSono aperte le iscrizioni per l’academy di Arezzo Wave dedicata ai giovani talenti. Fra i docenti Elio, BigMama, Alex Braga, Cristiano Godano, Ladri di Carrozzelle e dj Ralf. Le candidature dovranno ... quotidiano.net

Vieni al Palazzatto del Nuoto di Arezzo! Che tu voglia prendere confidenza con l'acqua, perfezionare la tecnica o tenerti in forma con la giusta energia, abbiamo il corso su misura per te! Scopri i nostri Corsi di nuoto, pensati per ogni età e livello: - facebook.com facebook