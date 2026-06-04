Colpi di pistola esplosi a Corato | 28enne ferito alle gambe

Martedì 3 giugno a Corato, in provincia di Bari, si è verificata una sparatoria. Durante l'evento, un uomo di 28 anni è stato colpito alle gambe. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell'agguato. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta o ferita. La vicenda è attualmente al vaglio delle forze dell'ordine.

Una sparatoria si è verificata nella serata di martedì 3 giugno a Corato, in provincia di Bari. Un uomo di 28 anni è rimasto ferito alle gambe a seguito di un agguato. Sull'episodio indagano i carabinieri.In base a una prima ricostruzione, il 28enne sarebbe stato colpito più volte da alcuni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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