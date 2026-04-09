Colpi di pistola esplosi all' esterno di una sala giochi a Bari | ferito un ragazzo

Nella serata di giovedì 9 aprile, davanti a una sala giochi situata in viale della Repubblica nel quartiere San Pasquale di Bari, sono stati esplosi diversi colpi di pistola. Un ragazzo è rimasto ferito durante l'evento. La zona è stata transennata dalle forze dell'ordine e sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause o sui responsabili dell'episodio.

Diversi colpi di pistola sono stati esplosi nella serata di giovedì 9 aprile davanti a una sala giochi di viale della Repubblica, nel quartiere San Pasquale di Bari. Secondo le prime informazioni, un giovane è rimasto ferito.Sul posto la Squadra MobileL'episodio si è verificato poco prima delle. 🔗 Leggi su Baritoday.it Ferito a colpi di pistola fuori la sala slot: sconto in Appello per 21enneSconto in appello per Antonio Losapio, 21enne, coinvolto nel ferimento di un ragazzo all’esterno della sala da gioco TimeCity di Lusciano. Leggi anche: Colpi di pistola esplosi al Rondò: "La zona è simbolo del degrado" Temi più discussi: Colpi di pistola esplosi all'esterno di una sala giochi a Bari: ferito un ragazzo; Colpi di pistola esplosi in contrada Alvanite, ipotesi botta e risposta tra famiglie; Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola in strada; Imprenditore ferito a colpi di pistola a Tropea, un sospettato in caserma. Imprenditore ferito a colpi di pistola nel Vibonese. Fermato un sospettoIl ferimento è avvenuto in pieno centro a Tropea (Vibo Valentia), in via Libertà. L’imprenditore è stato raggiunto alle gambe da alcuni dei 4 colpi esplosi ed è stato soccorso subito dopo che l’autore ... secondopianonews.it Nuova sparatoria a Napoli, esplosi oltre dieci colpi di pistola nella notteNeanche il tempo di fare i conti con l’agguato scattato in piazza Carolina, che in città si registra subito un nuovo raid. Ancora violenza e ancora il centro storico al centro ... ilmattino.it Orrore a Bosa: Paolo Pinna, 42 anni, uccide il padre Giuseppe, 78, a colpi di cacciavite - facebook.com facebook