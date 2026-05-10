Ferito alle gambe da due colpi di pistola mentre passeggia ai Quartieri Spagnoli
Un uomo è stato colpito da due proiettili alla gamba sinistra mentre si trovava nei Quartieri Spagnoli intorno alle 21. Sul posto sono presenti i carabinieri della Napoli Centro e del Nucleo Investigativo, che stanno svolgendo un sopralluogo nel comando provinciale di Napoli. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle conseguenze delle ferite o sugli eventuali responsabili dell'incidente.
Sopralluogo in corso da parte dei carabinieri della Napoli Centro e del Nucleo Investigativo nel comando provinciale di Napoli nei Quartieri Spagnoli dove, intorno alle 21, un uomo è stato ferito da due proiettili alla gamba sinistra.Il ferimentoL'uomo, 48 anni, noto alle forze dell’ordine, ha.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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