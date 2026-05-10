Ferito alle gambe da due colpi di pistola mentre passeggia ai Quartieri Spagnoli

Un uomo è stato colpito da due proiettili alla gamba sinistra mentre si trovava nei Quartieri Spagnoli intorno alle 21. Sul posto sono presenti i carabinieri della Napoli Centro e del Nucleo Investigativo, che stanno svolgendo un sopralluogo nel comando provinciale di Napoli. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle conseguenze delle ferite o sugli eventuali responsabili dell'incidente.

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