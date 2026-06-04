Colpa del Sole | il nuovo video tra ironia e amore a Cantù

Chi ha partecipato al nuovo video musicale girato a Cantù?. Come influisce il caldo sulle relazioni sentimentali secondo il brano?. Quali luoghi iconici di Cantù sono diventati scenografia del video?. Perché questo progetto musicale è legato a una causa di solidarietà?.? In Breve Riprese effettuate a Cantù tra ex Chiesa di S. Ambrogio e Via Matteotti.. Regia di Domenico Raimondi con produzione di Daniele Atlante e immagini di Andrea Colletti.. Anteprima nazionale il 26 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.. Uscita digitale prevista tra meno di una settimana tramite Santor RecordsWarner Music Italy.. Il nuovo video di Colpa del Sole trasforma l’estate in una commedia tra le strade di Cantù. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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