Educare senza colpa | il dilemma tra disciplina e amore per i figli

Una donna ha condiviso con un giornalista le sue difficoltà nel trovare un equilibrio tra disciplina e affetto nell’educazione di suo figlio di cinque anni. Ha raccontato di sentire un disagio personale nel dover ricorrere a regole e correzioni, cercando di trasmettere valori senza sentirsi in colpa. La conversazione ha messo in luce le sfide quotidiane di molti genitori nel cercare di educare i figli con fermezza e amore.

Teresa Carrara ha espresso un profondo disagio personale rivolgendosi a Feltri riguardo alla difficoltà di gestire l’educazione di suo figlio di cinque anni attraverso il rigore e la correzione. La madre ha confessato di soffrire per il senso di colpa che prova ogni volta che deve imporre dei limiti o alzare la voce, temendo di ferire il bambino invece di compiere il proprio dovere. Il dilemma tra affetto e disciplina nelle dinamiche familiari. Il dubbio sollevato dalla madre riguarda la natura stessa dell’educazione: agire con fermezza significa davvero causare dolore al proprio figlio? Teresa Carrara si è interrogata se negare qualcosa a seguito di un errore o correggere un comportamento possa essere considerato un atto di crudeltà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Educare senza colpa: il dilemma tra disciplina e amore per i figli They Tried to Make Her Daughter a ConcubineNow She’s Back to Destroy the Emperor! Notizie correlate Tra fede e grammatica: il dilemma del Cristo in croce. “Crocifisso” o “crocefisso”? La Crusca scioglie il nodo (senza crocifiggere nessuno)Nel vasto repertorio dei dubbi linguistici che affollano le cassette di posta dei grammatici e dei puristi della domenica, ce n'è uno che ritorna... Educare all’amore per gli animali. Parte il progetto a SabaudiaSabaudia, 4 febbraio 2026 – Educare alla relazione e al rispetto partendo dagli animali. Altri aggiornamenti I sensi di colpa? Sono un segno di maturitàEsiste un senso di colpa sano e necessario, cui educare e rieducarci a livello personale e comunitario. Dirlo non è politicamente corretto, ma è necessario. Ne scriveva già Vittorino Andreoli: «Amici ... msn.com Per essere buoni genitori. Educare oltre il senso di colpaIl Centro per la Famiglia VIVA in collaborazione con la Parrocchia di Almenno San Salvatore e la Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale San Salvatore organizzano per mercoledì 26 novembre alle 20 ... ecodibergamo.it