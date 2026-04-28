La settimana dal 4 all’8 maggio 2026 di Un posto al sole si apre con una frattura emotiva difficile da ricucire. Stella, profondamente colpita dall’ennesimo rifiuto di Eduardo, prende una decisione drastica: smette di inseguire qualcosa che ormai appare irraggiungibile e sceglie invece di schierarsi con la sua famiglia. Una scelta che non nasce solo dall’orgoglio ferito, ma anche dal bisogno di ritrovare un senso di appartenenza. Il piano per Palazzo Palladini prende forma. Dietro questa nuova alleanza si nasconde qualcosa di molto più pericoloso. Angelo, infatti, decide di agire senza informare Eduardo e porta avanti il piano organizzato insieme a Stella e Rino.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Un Posto Al Sole dal 4 All’8 Maggio 2026: Alberto in crisi tra amore e senso di colpa!

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