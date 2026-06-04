Tre giovani sono rimasti feriti in una rissa con coltelli in via XXV Aprile a Cologno Monzese. La lite è scoppiata tra gruppi di ragazzi, ma le cause precise non sono state rese note. Durante la colluttazione, sono stati estratti e utilizzati armi bianche, provocando le ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

Cosa ha scatenato lo scontro violento tra i giovani in via XXV Aprile?. Come sono riusciti i partecipanti a usare armi bianche in strada?. Chi sono i responsabili della rissa avvenuta a Cologno Monzese?. Perché la violenza urbana sta colpendo così duramente l'hinterland milanese?.? In Breve Due giovani di 22 e 23 anni feriti da fendenti a San Raffaele.. Un diciannovenne coinvolto nella rissa di via XXV Aprile riporta solo contusioni.. Aggressione a Milano coinvolge un uomo di 29 anni in codice rosso al Niguarda.. Tre persone ferite nell'episodio milanese avvenuto poche ore prima di Cologno Monzese.. Violenza in via XXV Aprile: tre giovani feriti in una rissa a coltello a Cologno Monzese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cologno Monzese, rissa con coltelli: tre giovani feriti in strada

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