Una rissa di grandi proporzioni si è scatenata nel Parco del Popolo, coinvolgendo diversi giovani armati di coltelli. L'episodio è avvenuto poco dopo la fine di un festival musicale che aveva animato la serata in città. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi, che hanno soccorso sette persone ferite, una delle quali in condizioni critiche. La zona è stata messa sotto controllo per tentare di ricostruire quanto accaduto.

Neanche il tempo di spegnere la musica del festival Vyni che ha animato il sabato sera di Reggio, che si accende la violenza. Una maxi rissa è scoppiata poco dopo le 2 di ieri notte nel Parco del Popolo, tra il teatro Valli e le due piazze Martiri del 7 Luglio e della Vittoria. Un episodio che – lo precisiamo – con la kermesse non c’entra nulla, anche perché è avvenuta lontano dai palchi e dai banchetti. Ad affrontarsi nei giardini pubblici sono stati due gruppi contrapposti di giovani, italiani e stranieri, che avrebbero impugnato coltelli e spranghe. Stando a quanto ricostruito, le persone coinvolte sarebbero una ventina, tra cui parrebbe anche alcuni minorenni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa al Parco del Popolo. Si affrontano con i coltelli. Sette giovani feriti, uno è grave

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