Rissa con coltelli tra tre giovani sul treno dell’Alta Velocità

Nella serata di ieri, tre giovani sono stati coinvolti in una rissa armata di coltelli presso la stazione ferroviaria di Sapri, nel Salernitano. La colluttazione è iniziata a bordo di un treno ad alta velocità diretto a Roma e si è protratta fino all’area della stazione. Sul posto sono intervenuti i poliziotti, che hanno sequestrato le armi e avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Violenta rissa tra tre giovani con l’uso di coltelli nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri, nel Salernitano, dopo un alterco iniziato a bordo di un treno ad alta velocità diretto a Roma. Secondo una prima ricostruzione, i tre avrebbero iniziato a discutere durante il viaggio e sarebbero stati fatti scendere dal convoglio dal personale di bordo. La colluttazione è poi proseguita anche nello scalo ferroviario, tra momenti di tensione tra i passeggeri. Nel corso dei fatti un uomo è rimasto ferito alla testa mentre tentava di riportare la calma. Sequestrati i coltelli utilizzati durante la rissa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rissa con coltelli tra tre giovani sul treno dell’Alta Velocità Rissa con coltelli tra ragazze straniere a Torino: tre ferite, di cui una graveL’escalation di violenza urbana prosegue e le armi bianche sono sempre più comuni, soprattutto tra i giovanissimi. Tragedia sfiorata, rissa tra giovani a Gallico: in tre finiscono al GomSi è rischiata la tragedia qualche giorno addietro nel quartiere Gallico, nella periferia nord di Reggio Calabria. Rissa tra giovani sul treno dell'alta velocità, spuntano i coltelliViolenta rissa nella tarda serata di ieri presso la stazione ferroviaria di Sapri, nel Salernitano. Protagonisti tre giovani che, secondo una prima ricostruzione, avrebbero iniziato a discutere a ... lostrillone.tv Sapri, caos sull’Italo per Roma: rissa con coltelli tra i passeggeri, paura a bordoMomenti di paura sul treno Italo Reggio Calabria-Roma. Tre giovani armati di coltello scatenano una rissa tra i passeggeri. Intervengono i Carabinieri a Sapri. infocilento.it