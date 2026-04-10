Rissa con coltelli tra tre giovani sul treno dell’Alta Velocità

Da anteprima24.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, tre giovani sono stati coinvolti in una rissa armata di coltelli presso la stazione ferroviaria di Sapri, nel Salernitano. La colluttazione è iniziata a bordo di un treno ad alta velocità diretto a Roma e si è protratta fino all’area della stazione. Sul posto sono intervenuti i poliziotti, che hanno sequestrato le armi e avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Violenta rissa tra tre giovani con l’uso di coltelli nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri, nel Salernitano, dopo un alterco iniziato a bordo di un treno ad alta velocità diretto a Roma. Secondo una prima ricostruzione, i tre avrebbero iniziato a discutere durante il viaggio e sarebbero stati fatti scendere dal convoglio dal personale di bordo. La colluttazione è poi proseguita anche nello scalo ferroviario, tra momenti di tensione tra i passeggeri. Nel corso dei fatti un uomo è rimasto ferito alla testa mentre tentava di riportare la calma. Sequestrati i coltelli utilizzati durante la rissa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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