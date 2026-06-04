A Cologno al Serio saranno aumentati i controlli nei locali pubblici e più agenti di polizia saranno presenti nelle strade. Gli uffici comunali resteranno aperti anche il sabato, con modifiche ai turni di apertura. Non sono state fornite dettagli specifici sui nuovi orari o sui controlli, ma si punta a rafforzare la presenza sul territorio e migliorare i servizi offerti alla cittadinanza.

Come cambieranno i turni di apertura degli uffici comunali?. Quali nuovi controlli verranno effettuati nei locali pubblici?. Chi sono gli operatori provenienti dai comuni limitrofi?. Quali sanzioni attiveranno i nuovi agenti durante i pattugliamenti?.? In Breve Organico interno aumentato da 4 a 7 unità con 3 operatori in scavalco.. Collaborazione con operatori provenienti dai comuni di Dalmine, Carvico e Spirano.. Uffici aperti dal lunedì al sabato dopo la precedente gestione di tre giorni.. Controlli stradali hanno già causato sequestri per mancanza di assicurazione e revisione.. Da 4 a 7 agenti per il presidio di Cologno al Serio: il nuovo organico della Polizia Locale entra in funzione dall’1 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cologno al Serio: più agenti in strada e uffici aperti il sabato

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