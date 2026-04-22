A Roma, gli uffici dedicati al rinnovo dei documenti d’identità saranno aperti nel fine settimana, con aperture straordinarie programmate per sabato 25 e domenica 26 aprile. Questa iniziativa mira a facilitare l’accesso ai servizi per i cittadini che devono aggiornare o ottenere nuovi documenti in vista di eventuali esigenze di viaggio o altri motivi amministrativi. Le aperture straordinarie coinvolgono diversi uffici dislocati in varie zone della città.

Roma si prepara a un weekend di mobilitazione per il rinnovo dei documenti d’identità, con una serie di aperture straordinarie previste per sabato 25 e domenica 26 aprile. L’iniziativa mira a facilitare il passaggio alla nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) per i cittadini che devono ancora regolarizzare la propria posizione, con una logistica che coinvolgerà diversi uffici della capitale. La gestione degli accessi durante queste giornate sarà rigorosa: i cittadini dovranno infatti prenotarsi tramite il portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Le finestre temporali per accaparrarsi un posto sono limitate, poiché le prenotazioni diventeranno disponibili a partire dalle ore 9 di venerdì 24 aprile e proseguiranno fino al completo esaurimento delle disponibilità digitali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, open day per la CIE: uffici aperti sabato e domenica

Notizie correlate

Carta d'identità a Roma: open day sabato 7 e domenica 8 marzoNel prossimo fine settimana gli sportelli anagrafici di alcuni municipi resteranno aperti anche la domenica.

Carta d’identità a Roma: open day sabato 28 febbraio e domenica 1 marzoNel fine settimana nuovo appuntamento nella Capitale per ottenere il nuovo documento.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Carta d'identità a Roma: open day sabato 11 e domenica 12 aprile; Carta di identità elettronica: Open day il 18 e 19 aprile; Carta d'identità elettronica a Roma: open day sabato 18 e domenica 19 aprile. Quali sono i Municipi e Pit aperti? Ecco cosa sapere; Carta d’identità elettronica a Roma 2026, open day 18 e 19 aprile: orari, dove e come prenotarsi.

Carta d’identità elettronica a Roma, nuovo Open Day il 18 e 19 aprile: dove prenotare e quali uffici saranno apertiCarta d’identità elettronica a Roma, Open Day il 18 e 19 aprile 2026: prenotazioni dal 17 aprile sul portale Agenda CIE, sedi e orari completi. ilquotidianodellazio.it

Nuovo Open Day per la Carta d’Identità Elettronica a Roma 25 e 26 aprileNuovo open day dedicato alla carta d'identità elettronica in programma sabato 25 e domenica 26 aprile. Previste le aperture straordinarie ... funweek.it

L'appello di Emanuele e Sonia: aiutateci a riportare a casa Billy e Lewis! Li hanno sequestrati ingiustamente e rinchiusi nel canile Muratella di Roma - facebook.com facebook

Gualtieri sull'emergenza abitativa a Roma: "Mille case comprate dal Comune, ma serve un intervento nazionale" ift.tt/F2okGej x.com