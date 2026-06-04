Colleferro maxi-truffa sui Bonus Cultura | sventato il giro dei contanti
A Colleferro è stata scoperta una truffa ai Bonus Cultura, che coinvolgeva giovani che trasformavano i libri in denaro contante. Sono stati individuati un libraio e un intermediario coinvolti nel sistema fraudolento. La Guardia di Finanza ha sequestrato i soldi e denunciato i responsabili. La truffa aveva come obiettivo ottenere indebitamente i bonus destinati ai giovani per l’acquisto di libri e prodotti culturali.
Come facevano i ragazzi a trasformare i libri in contanti?. Chi sono il libraio e l'intermediario coinvolti nella truffa?. Quanto denaro è stato sottratto illegalmente alle risorse pubbliche?. Quali sanzioni rischiano i giovani che hanno accettato i soldi?.? In Breve Truffa da oltre 60.000 euro sventata a Colleferro tramite false registrazioni contabili.. Protocollo Guardia di Finanza e Ministero della Cultura sottoscritto il 26 settembre 2022.. Intermediario e libraio spartivano i 500 euro di ogni singolo voucher monetizzato.. Beneficiari con ISEE inferiore a 35.000 euro subiscono sanzioni amministrative.. Il sistema delle false vendite a Colleferro: scoperto il giro dei bonus cultura. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Bonus cultura trasformato in contanti: maxi truffa da 60mila euroUna truffa da 60mila euro è stata scoperta, coinvolgendo giovani che hanno convertito il bonus cultura in denaro contante.
Colleferro, truffa col Bonus Cultura in una libreria. Incassati illecitamente oltre 60.000 euroA Colleferro, una libreria è stata coinvolta in una truffa legata al Bonus Cultura.
Frode Bonus Cultura a Colleferro: truffa da oltre 60mila euro scoperta dalla Guardia di FinanzaI Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno scoperto e interrotto una complessa truffa ai danni dello Stato, messa in atto dal titolare di una libreria ... ilmessaggero.it
COLLEFERRO – Truffa del Bonus Cultura per 18enni: libraio denunciatoSimulava l’acquisto di libri attraverso fittizie operazioni contabili. Ma una volta incassato il contributo pubblico, i 500 euro di buono scolastico veniva spartito tra il commerciante, l’intermediari ... tiburno.tv