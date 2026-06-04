Colleferro maxi-truffa sui Bonus Cultura | sventato il giro dei contanti

Notizia in breve

A Colleferro è stata scoperta una truffa ai Bonus Cultura, che coinvolgeva giovani che trasformavano i libri in denaro contante. Sono stati individuati un libraio e un intermediario coinvolti nel sistema fraudolento. La Guardia di Finanza ha sequestrato i soldi e denunciato i responsabili. La truffa aveva come obiettivo ottenere indebitamente i bonus destinati ai giovani per l’acquisto di libri e prodotti culturali.