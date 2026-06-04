Bonus cultura trasformato in contanti | maxi truffa da 60mila euro

Notizia in breve

Una truffa da 60mila euro è stata scoperta, coinvolgendo giovani che hanno convertito il bonus cultura in denaro contante. I partecipanti hanno simulato l’acquisto di libri, ma in realtà hanno ottenuto soldi senza acquistare nulla. La frode ha riguardato l’utilizzo illegale del bonus destinato ai neo diciottenni, con operazioni fraudolente di conversione in contanti. Le autorità hanno avviato indagini per accertare le responsabilità e contrastare pratiche illecite di questo tipo.