Bonus cultura trasformato in contanti | maxi truffa da 60mila euro
Una truffa da 60mila euro è stata scoperta, coinvolgendo giovani che hanno convertito il bonus cultura in denaro contante. I partecipanti hanno simulato l’acquisto di libri, ma in realtà hanno ottenuto soldi senza acquistare nulla. La frode ha riguardato l’utilizzo illegale del bonus destinato ai neo diciottenni, con operazioni fraudolente di conversione in contanti. Le autorità hanno avviato indagini per accertare le responsabilità e contrastare pratiche illecite di questo tipo.
Hanno convertito il bonus cultura dei neo diciottenni in denaro contante, simulando di fatto l'acquisto di libri per frodare lo Stato. Una truffa che è ammontata a 60mila euro. Protagonisti un 60enne, titolare di una libreria di Colleferro e l'intermediario (un 25enne originario di Roma e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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