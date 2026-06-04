Colleferro truffa col Bonus Cultura in una libreria Incassati illecitamente oltre 60.000 euro

A Colleferro, una libreria è stata coinvolta in una truffa legata al Bonus Cultura. Gli esercenti hanno convertito oltre 60.000 euro destinati ai neodiciottenni in denaro contante, simulando l'acquisto di libri. La frode ha permesso di incassare indebitamente i fondi pubblici, evitando che fossero effettivamente spesi per l'acquisto di libri. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Convertivano il Bonus Cultura dei neodiciottenni in denaro contante, simulando l'acquisto di libri per frodare lo Stato. È il sistema illecito scoperto e interrotto dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, che hanno smantellato una frode da oltre 60.000 euro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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